Греция третий день борется с лесными пожарами на Крите на фоне усиления жары

В Греции пожарные уже третий день борются с лесными пожарами на греческом острове Крит, которые уничтожили леса и оливковые рощи и заставили тысячи жителей и туристов покинуть этот район.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В тушении пожара задействовано около 130 пожарных, 48 автомобилей и шесть вертолетов, которые работают в условиях сильного ветра и сухости, что может привести к новому возгоранию в районах, где огонь удалось взять под контроль.

Пожар на Крите произошел в то время, когда большая часть Европы страдает от экстремальной жары.

Огонь уничтожил большие площади сельскохозяйственных угодий в юго-восточной части острова, оставив после себя мертвых животных, поврежденные дома и сожженные фермерские хозяйства.

Около 1000 жителей, эвакуированных в среду, нашли временное убежище на крытом стадионе и в соседних отелях. Также этот район были вынуждены покинуть около 5 тысяч отдыхающих.

По словам заместителя губернатора Крита по вопросам гражданской защиты Джорджа Цапакоса, многие эвакуированные должны были вернуться домой позже в пятницу, когда ситуация улучшится.

Отдельно, около 148 пожарных боролись с пожаром, вспыхнувшим в пригороде Афин Пикерми в четверг, угрожая многим домам, вызвав отключение электроэнергии и заставив власти эвакуировать более 300 человек. Пожар был локализован, но не потушен, сообщил представитель пожарной службы.

По прогнозам греческой метеослужбы, в пятницу температура в Греции может достичь 38 градусов Цельсия.

Напомним, в Турции из-за лесных пожаров в нескольких районах эвакуировали 50 тысяч человек.