Глава МЗС Німеччини порадив подивитись фото з Києва тим, хто вірить, що "Путін прагне миру"

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль порадив тим, хто вірить у бажання Росії домовлятись про мир, подивитись на наслідки останнього обстрілу України в ніч проти 4 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", з такою заявою він поширив допис про нічну атаку українського колеги Андрія Сибіги.

Вадефуль повторив від себе німецькою мовою, що Київ багато годин поспіль перебував під атакою сотень повітряних цілей.

Stundenlang überziehen die russischen Angreifer letzte Nacht Kyjiw mit hunderten Raketen & Drohnen. Wer in Deutschland noch immer glaubt, Putin wolle Frieden, sollte sich diese Bilder gut anschauen. Die #Ukraine braucht unsere volle Unterstützung. Frieden kommt nur durch Stärke. https://t.co/lCDwaoeOGr – Johann Wadephul (@AussenMinDE) July 4, 2025

"Будь-хто у Німеччині, хто досі вірить, що Путін хоче миру, має пильно подивитися на ці фотографії. Україні потрібна наша повна підтримка. Мир можна буде забезпечити лише завдяки силі", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше цього тижня Вадефуль був з візитом у Києві та Одесі. Серед іншого, йому показали, як чергує одна з переданих Україні систем IRIS-T.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запідозрив невипадковий збіг у тому, що черговий масштабний обстріл Києва стався після телефонної розмови президента США з правителем РФ.

Очільник МЗС Польщі, чий консульський відділ постраждав під час нічного обстрілу, Радослав Сікорський закликав президента США Дональда Трампа відновити постачання ППО Україні.

Член Палати представників США, республіканець Дон Бейкон після масованої атаки РФ на Україну 4 липня закликав Трампа змінити підхід до Росії, наголошуючи, що обрана ним стратегія не працює.