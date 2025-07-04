Глава МИД Германии посоветовал посмотреть фото из Киева тем, кто верит, что "Путин стремится к миру"

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посоветовал тем, кто верит в желание России договариваться о мире, посмотреть на последствия последнего обстрела Украины в ночь на 4 июля.

Как сообщает "Европейская правда", с таким заявлением он распространил сообщение о ночной атаке украинского коллеги Андрея Сибиги.

Вадефуль повторил от себя на немецком языке, что Киев много часов подряд находился под атакой сотен воздушных целей.

Stundenlang überziehen die russischen Angreifer letzte Nacht Kyjiw mit hunderten Raketen & Drohnen. Wer in Deutschland noch immer glaubt, Putin wolle Frieden, sollte sich diese Bilder gut anschauen. Die #Ukraine braucht unsere volle Unterstützung. Frieden kommt nur durch Stärke. https://t.co/lCDwaoeOGr – Johann Wadephul (@AussenMinDE) July 4, 2025

"Любой в Германии, кто до сих пор верит, что Путин хочет мира, должен пристально посмотреть на эти фотографии. Украине нужна наша полная поддержка. Мир можно будет обеспечить только благодаря силе", – подчеркнул он.

Напомним, ранее на этой неделе Вадефуль был с визитом в Киеве и Одессе. Среди прочего, ему показали, как дежурит одна из переданных Украине систем IRIS-T.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заподозрил неслучайное совпадение в том, что очередной масштабный обстрел Киева произошел после телефонного разговора президента США с правителем РФ.

Глава МИД Польши, чей консульский отдел пострадал во время ночного обстрела, Радослав Сикорский призвал президента США Дональда Трампа возобновить поставки ПВО Украине.

Член Палаты представителей США, республиканец Дон Бейкон после массированной атаки РФ на Украину 4 июля призвал Трампа изменить подход к России, подчеркивая, что выбранная им стратегия не работает.