ЕС и США в последний раз перед 9 июля попытаются согласовать торговую сделку
Представители Европейского Союза и США в выходные проведут финальные переговоры по двусторонней торговле перед 9 июля – днем, когда Дональд Трамп пообещал возобновить тарифы против ЕС.
Об этом, как пишет "Европейская правда", узнало AFP.
По словам собеседников агентства, чиновник Европейской комиссии на встрече с послами стран ЕС сообщил, что соглашение с США еще не достигнуто, но переговоры будут продолжаться, "вероятно, в течение выходных".
"Ситуация все еще очень нестабильная", – сказал AFP европейский дипломат.
Другой европейский дипломат отметил, что пока не ясно, как состояние торговых переговоров с ЕС оценит президент США Дональд Трамп.
Представитель Еврокомиссии также сказал, что независимо от результатов торговых переговоров дисбаланс тарифных мер между США и ЕС сохранится.
В некоторых столицах, учитывая это, стремятся добиться исключения из-под действия тарифов США ключевых секторов – таких как автомобилестроение и авиастроение, отмечает AFP.
Европейская сторона ранее предлагала США оставить универсальный тариф в 10%, но предусмотреть исключения.
Как известно, ЕС должен до 9 июля заключить торговое соглашение с американским президентом Дональдом Трампом, прежде чем пошлины на почти весь экспорт блока в США вырастут до 50%.
Ранее стороны рассматривали вариант, что до 9 июля можно достичь временного соглашения, которое позволит продолжить переговоры после истечения срока.