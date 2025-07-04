ЕС и США в последний раз перед 9 июля попытаются согласовать торговую сделку

Представители Европейского Союза и США в выходные проведут финальные переговоры по двусторонней торговле перед 9 июля – днем, когда Дональд Трамп пообещал возобновить тарифы против ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнало AFP.

По словам собеседников агентства, чиновник Европейской комиссии на встрече с послами стран ЕС сообщил, что соглашение с США еще не достигнуто, но переговоры будут продолжаться, "вероятно, в течение выходных".

"Ситуация все еще очень нестабильная", – сказал AFP европейский дипломат.

Другой европейский дипломат отметил, что пока не ясно, как состояние торговых переговоров с ЕС оценит президент США Дональд Трамп.

Представитель Еврокомиссии также сказал, что независимо от результатов торговых переговоров дисбаланс тарифных мер между США и ЕС сохранится.

В некоторых столицах, учитывая это, стремятся добиться исключения из-под действия тарифов США ключевых секторов – таких как автомобилестроение и авиастроение, отмечает AFP.

Европейская сторона ранее предлагала США оставить универсальный тариф в 10%, но предусмотреть исключения.

Как известно, ЕС должен до 9 июля заключить торговое соглашение с американским президентом Дональдом Трампом, прежде чем пошлины на почти весь экспорт блока в США вырастут до 50%.

Ранее стороны рассматривали вариант, что до 9 июля можно достичь временного соглашения, которое позволит продолжить переговоры после истечения срока.