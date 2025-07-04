Саммит в Кишиневе поддержал быстрое вступление Молдовы в ЕС, но без конкретных сроков

По итогам саммита Молдова-ЕС в Кишиневе стороны приняли декларацию, которая подтвердила поддержку евроинтеграционного курса Кишинева, но не обозначила его сроки.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В совместной декларации саммита, который состоялся в пятницу в Кишиневе, подтверждена приверженность "быстрому продвижению процесса вступления Молдовы в ЕС на основе надежных реформ и принципа собственных заслуг в соответствии с Копенгагенскими критериями".

Также там приветствуется активное участие Молдовы в процессе скрининга законодательства и ее обязательство "решительно работать над завершением гармонизации с acquis ЕС".

"Мы ожидаем следующих шагов в процессе вступления Молдовы, открытия переговорных кластеров, начиная с кластера „Основы", как только будут созданы соответствующие условия", – говорится в декларации.

Саммит в Кишиневе стал первым мероприятием такого формата для Молдовы.

На нем обсуждалось сотрудничество Молдовы с ЕС на фоне войны России против Украины, дальнейшие шаги для евроинтеграции Молдовы, вопросы безопасности и План экономического роста Молдовы, на реализацию которого ЕС выделяет 1,9 млрд евро.

Молдова стремится начать переговоры о вступлении в Европейский Союз до парламентских выборов в сентябре, чтобы противодействовать российской дезинформации в стране о ЕС.

Как известно, из-за блокирования Венгрией начала переговоров с Украиной встал вопрос о "разрыве" пакета Украины и Молдовы, чтобы не ухудшить позиции президента Молдовы Майи Санду перед парламентскими выборами. Однако в ЕС верят в возможность преодолеть вето Орбана вскоре после начала председательства Дании в Совете ЕС, поэтому этого сценария пока удалось избежать.