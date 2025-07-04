Глава МЗС Данії назвав "найкращу відповідь" після масованого обстрілу України

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен закликав збільшити інвестиції в український оборонний сектор у відповідь на останній російський обстріл.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі DR.

За словами Расмуссена, найкраща відповідь на ситуацію, в якій зараз перебуває Україна, – щоб Європа "залізла по гроші в кишені".

"Найбільш очевидною стартовою точкою є збільшення інвестицій в Україну. Вони, ймовірно, змогли б виробляти вдвічі більше військової техніки, ніж зараз, якби мали на це кошти", – сказав міністр.

Він додав, що кошти на такі інвестиції можуть надійти з заморожених російських активів, "і це питання Данія зараз конкретно розглядає в зв'язку з переходом до головування в ЄС".

У ніч проти пʼятниці Росія атакувала Україну 550 засобами повітряного нападу, 478 цілей вдалося знешкодити, однак є влучання у вісьмох локаціях та падіння уламків у 33 місцях. Основним напрямком удару був Київ.

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер засудила російський обстріл і закликала посилити тиск на Росію.

Польща офіційно висловила протест Росії у зв’язку з масштабним нічним обстрілом Києва, під час якого постраждав у тому числі консульський відділ польського посольства.