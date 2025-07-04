Глава МИД Дании назвал "лучший ответ" после массированного обстрела Украины

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен призвал увеличить инвестиции в украинский оборонный сектор в ответ на последний российский обстрел.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии DR.

По словам Расмуссена, лучший ответ на ситуацию, в которой сейчас находится Украина, – чтобы Европа "залезла за деньгами в карман".

"Наиболее очевидной отправной точкой является увеличение инвестиций в Украину. Они, вероятно, смогли бы производить в два раза больше военной техники, чем сейчас, если бы имели на это средства", – сказал министр.

Он добавил, что средства на такие инвестиции могут поступить из замороженных российских активов, "и этот вопрос Дания сейчас конкретно рассматривает в связи с переходом к председательству в ЕС".

В ночь на пятницу Россия атаковала Украину 550 средствами воздушного нападения, 478 целей удалось обезвредить, однако есть попадания в восьми локациях и падение обломков в 33 местах. Основным направлением удара был Киев.

Министр иностранных дел Австрии Беате Майньль-Райзингер осудила российский обстрел и призвала усилить давление на Россию.

Польша официально выразила протест России в связи с масштабным ночным обстрелом Киева, в ходе которого пострадал в том числе консульский отдел польского посольства.