Мелоні поговорила з Трампом про зброю Україні і "сподівається на позитивні зрушення"

Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у пʼятницю заявила, що обговорювала з Дональдом Трампом питання поставок американської зброї Україні.

Про це вона сказала на економічному заході Forum in Masseria, повідомляє "Європейська правда".

Мелоні наголосила, що США "не припинили постачання зброї та підтримку України", а лише "переглянули своє рішення про постачання окремих компонентів, зокрема протиповітряної оборони".

"І це, безперечно, важливий факт, який значно відрізняється від повного відходу США", – зауважила вона.

Італійська премʼєрка додала, що бачила новини про розмову Трампа й президента України Володимира Зеленського.

"Я сама сьогодні (у пʼятницю. – Ред.) також розмовляла з президентом Дональдом Трампом, з яким обговорила це питання, питання яке ми щойно обговорювали, і сподіваюся на позитивні зрушення, скажімо так, у цьому питанні", – сказала Мелоні.

Нагадаємо, вдень 4 липня відбулась телефонна розмова президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.

Трамп нібито сказав, що хоче допомогти Україні з протиповітряною обороною і перевірить, яку допомогу призупиняли.

Зеленський публічно повідомив, що з американським президентом обговорив ситуацію на фронті, постачання засобів протиповітряної оборони, а також спільне оборонне виробництво.

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