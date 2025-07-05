Мелони поговорила с Трампом об оружии для Украины и "надеется на позитивные сдвиги"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в пятницу заявила, что обсуждала с Дональдом Трампом вопрос поставок американского оружия Украине.

Об этом она сказала на экономическом мероприятии Forum in Masseria, сообщает "Европейская правда".

Мелони подчеркнула, что США "не прекратили поставки оружия и поддержку Украины", а лишь "пересмотрели свое решение о поставках отдельных компонентов, в частности противовоздушной обороны".

"И это, бесспорно, важный факт, который значительно отличается от полного ухода США", – отметила она.

Итальянский премьер добавила, что видела новости о разговоре Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

"Я сама сегодня (в пятницу. – Ред.) также разговаривала с президентом Дональдом Трампом, с которым обсудила этот вопрос, вопрос, который мы только что обсуждали, и надеюсь на позитивные сдвиги, скажем так, в этом вопросе", – сказала Мелони.

Напомним, днем 4 июля состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп якобы сказал, что хочет помочь Украине с противовоздушной обороной и проверит, какую помощь приостановили.

Зеленский публично сообщил, что с американским президентом обсудил ситуацию на фронте, поставки средств противовоздушной обороны, а также совместное оборонное производство.

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