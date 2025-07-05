Партію премʼєра Іспанії, якого закликають до відставки, сколихнув черговий скандал

Топпосадовець Соціалістичної робітничої партії Іспанії в суботу оголосив про відставку після звинувачень у домаганнях, поглибивши кризу політичної сили премʼєра Педро Санчеса.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Заступник секретаря Соціалістичної партії Іспанії Франсіско Салазар у суботу оголосив про відставку з посади і попросив про розслідування звинувачень на його адресу.

Це сталось після того, як у ЗМІ поширили анонімну заяву співробітниці партії, яка заявила, що Салазар непристойно коментував її зовнішність та пропонував переночувати у своєму домі.

У партії Санчеса запевнили, що негайно розпочнуть розслідування, і додали, що офіційних звинувачень на адресу заступника секретаря не надходило.

Скандал навколо Салазара стався в момент, коли соціалісти перебувають під тиском звинувачень у корупції, які загрожують уряду Педро Санчеса.

Ідеться зокрема про затримання близького соратника Санчеса, Сантоса Сердана, за звинуваченнями у втручанні в державні закупівлі під час пандемії коронавірусу.

А на початку червня спалахнув скандал з витоком аудіозаписів, які, за твердженням опозиції, нібито доводять прагнення підірвати розслідування корупційних звинувачень проти самого Санчеса та його оточення.

Детальніше читайте у статті: "Велике будівництво" по-іспанськи. Чи поховають корупційні скандали уряд Санчеса