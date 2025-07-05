Партию премьера Испании, которого призывают к отставке, всколыхнул очередной скандал

Высокопоставленный член Социалистической рабочей партии Испании в субботу объявил об отставке после обвинений в домогательствах, углубив кризис политической силы премьера Педро Санчеса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Заместитель секретаря Социалистической партии Испании Франсиско Салазар в субботу объявил об отставке с должности и попросил о расследовании обвинений в его адрес.

Это произошло после того, как в СМИ распространили анонимное заявление сотрудницы партии, которая заявила, что Салазар непристойно комментировал ее внешность и предлагал переночевать в своем доме.

В партии Санчеса заверили, что немедленно начнут расследование, и добавили, что официальных обвинений в адрес заместителя секретаря не поступало.

Скандал вокруг Салазара произошел в момент, когда социалисты находятся под давлением обвинений в коррупции, которые угрожают правительству Педро Санчеса.

Речь идет, в частности, о задержании близкого соратника Санчеса, Сантоса Сердана, по обвинениям во вмешательстве в государственные закупки во время пандемии коронавируса.

А в начале июня разгорелся скандал с утечкой аудиозаписей, которые, по утверждению оппозиции, якобы доказывают стремление подорвать расследование коррупционных обвинений против самого Санчеса и его окружения.

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