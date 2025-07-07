Трамп: Маск повністю "зійшов з котушок" і перетворився на катастрофу

Президент США Дональд Трамп у неділю "засмутився" через те, що його колишній лояльний прихильник Ілон Маск вирішив створити політичну партію.

Про це Трамп написав у недільному дописі в Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Президент США заявив, що йому "сумно спостерігати", як Ілон Маск за останні п'ять тижнів повністю "злетів з котушок" і фактично "перетворився на катастрофу".

"Він навіть хоче створити третю політичну партію, попри те, що вони (такі партії. – Ред.) ніколи не мали успіху в США", – написав Трамп.

Після сварки з Трампом Маск у суботу оголосив про створення Партії Америки, заявивши, що його власні дослідження показують, що вона отримає активну підтримку американців.

Трамп явно не погодився з Маском щодо необхідності створення ще однієї політичної партії.

"Єдина річ, для якої придатні треті партії, – це створення повного і тотального хаосу і безладу, а цього нам вистачає з радикальними лівими демократами, які втратили довіру і розум", – написав Трамп у своєму дописі в Truth Social.

Пізніше, спілкуючись з журналістами в аеропорту Нью-Джерсі, Трамп повторив свою теорію, що треті партії просто не працюють в американській системі. "Він може розважатися цим, але я вважаю це смішним", – сказав Трамп.

Трамп присвятив левову частку свого допису в Truth Social тому, що пов'язав зміну ставлення Маска до нього з власними фінансовими інтересами.

Суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула на початку червня, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

Та вже за кілька днів обоє не виключили примирення між собою.

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