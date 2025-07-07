Трамп: Маск полностью "сошел с катушек" и превратился в катастрофу

Президент США Дональд Трамп в воскресенье "загрустил" из-за того, что его бывший лояльный сторонник Илон Маск решил создать политическую партию.

Об этом Трамп написал в воскресном посте в Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Президент США заявил, что ему "грустно наблюдать", как Илон Маск за последние пять недель полностью "сорвался с катушек" и фактически "превратился в катастрофу".

"Он даже хочет создать третью политическую партию, несмотря на то, что они (такие партии. – Ред.) никогда не имели успеха в США", – написал Трамп.

После ссоры с Трампом Маск в субботу объявил о создании Партии Америки, заявив, что его собственные исследования показывают, что она получит активную поддержку американцев.

Трамп явно не согласился с Маском о необходимости создания еще одной политической партии.

"Единственное, для чего пригодны третьи партии, – это создание полного и тотального хаоса и беспорядка, а этого нам хватает с радикальными левыми демократами, которые потеряли доверие и разум", – написал Трамп в своем посте в Truth Social.

Позже, общаясь с журналистами в аэропорту Нью-Джерси, Трамп повторил свою теорию, что третьи партии просто не работают в американской системе. "Он может развлекаться этим, но я считаю это смешным", – сказал Трамп.

Трамп посвятил львиную долю своего поста в Truth Social тому, что связал изменение отношения Маска к нему с собственными финансовыми интересами.

Спор между президентом США и американским миллиардером разгорелся в начале июня, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

Но уже через несколько дней оба не исключили примирения между собой.

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