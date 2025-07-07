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Для третини Румунії оголосили максимальне попередження через 40-градусну спеку

Новини — Понеділок, 7 липня 2025, 09:19 — Марія Ємець

Для південних районів Румунії, включно зі столицею Бухарестом, оголосили червоний рівень попередження через хвилю екстремальної спеки. 

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Для Бухареста і ще 15 жудців Румунії з понеділка оголосили червоний рівень попередження через початок екстремальної спеки. Починаючи з дня 7 липня денні температури у цих районах можуть сягати 38-41°C. Уночі стовпчик термометра не знижуватиметься нижче 20°C.

Спека поки омине лише райони, що розташовані у румунських Карпатах та узбережжі Чорного моря. 

Минулого тижня від екстремальних температур потерпали середземноморські країни та більша частина Західної Європи. В Італії повідомляли про підвищене навантаження на лікарні через те, що у людей частіше погіршується самопочуття в умовах спеки. 

У Парижі на тлі аномальної спеки померла 10-річна дівчинка зі США, якій стало зле, коли вони з батьками стояли у черзі до музею. В Іспанії загинула дитина, яку залишили у замкненому авто. 

У Туреччині й на грецькому Криті на тлі спеки спалахнули лісові пожежі. 

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