Для трети Румынии объявили максимальное предупреждение из-за 40-градусной жары

Для южных районов Румынии, включая столицу Бухарест, объявили красный уровень предупреждения из-за волны экстремальной жары.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Для Бухареста и еще 15 жудецев Румынии с понедельника объявили красный уровень предупреждения из-за начала экстремальной жары. Начиная с 7 июля дневные температуры в этих районах могут достигать 38-41°C. Ночью столбик термометра не опускается ниже 20°C.

Жара пока обойдет стороной только районы, расположенные в румынских Карпатах и на побережье Черного моря.

На прошлой неделе от экстремальных температур страдали средиземноморские страны и большая часть Западной Европы. В Италии сообщали о растущей нагрузке на больницы из-за того, что у людей чаще ухудшается самочувствие в условиях жары.

В Париже на фоне аномальной жары умерла 10-летняя девочка из США, которой стало плохо, когда она с родителями стояла в очереди в музей. В Испании погиб ребенок, которого оставили в запертой машине.

В Турции и на греческом Крите на фоне жары вспыхнули лесные пожары.