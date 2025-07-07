С туристической Мадейры за последнюю неделю отменили более 100 рейсов из-за непогоды

Из-за сложных погодных условий, в частности сильного ветра, в воскресенье с португальского острова Мадейра не вылетели более 30 самолетов, в том числе в Польшу, а за последнюю неделю пришлось отменить более 100 рейсов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Среди отмененных в воскресенье вылетов – рейсы авиакомпании Wizz Air в Гданьск, Варшаву и Катовице. Все эти рейсы были запланированы на послеобеденное время.

Вылеты в Польшу не состоялись из-за невозможности посадки самолетов, которые должны были затем забрать пассажиров с острова.

Сложности в работе аэропорта Фуншала начались еще в субботу из-за ухудшения погодных условий. Тогда, несмотря на все, удалось выполнить все пять рейсов с Мадейры в Польшу.

По словам представителей аэропорта, главную проблему представляет порывистый ветер, который не прекращался над португальским островом после обеда в воскресенье.

В руководстве аэропорта напомнили, что сильные ветры уже неоднократно приводили к временному параличу работы аэропорта в последние дни.

С 30 июня из-за сильного ветра на этом аэродроме было отменено более 100 авиарейсов.

Авиаперевозчик Finnair на днях предупредил об отмене десятков рейсов в понедельник, 7 июля, из-за объявленной забастовки работников отрасли.

Напомним, в Афинах в июне таксисты бастовали из-за ограничения движения в автобусных полосах.