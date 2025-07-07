Британія відзначає річницю смертоносних терактів у Лондоні: король звернувся до нації

Король Чарльз III очолив у понеділок урочисті заходи з нагоди 20-ї річниці терактів у лондонському транспорті 2005 року, що стали найсмертоноснішим нападом на британську столицю з часів Другої світової війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

52 людини загинули і понад 700 були поранені, коли чотири британці, натхненні Аль-Каїдою, підірвали себе в трьох поїздах метро і автобусі під час ранкової години пік 7 липня 2005 року.

Король Чарльз III у своєму зверненні закликав людей залишатися єдиними "перед тими, хто прагне нас розділити".

Він засудив ці "безглузді акти зла", коли бомби вибухнули в системі громадського транспорту британської столиці.

"Хоча жахи ніколи не будуть забуті, ми можемо знайти втіху в тому, як такі події об'єднують громади в солідарності, розраді та рішучості. Саме цей дух єдності допоміг Лондону та нашій країні оговтатися", – сказав він.

У понеділок у Лондоні відбудуться пам’ятні заходи на честь жертв терактів 7 липня 2005 року. Серед заходів – Національна поминальна служба у соборі Святого Павла.

Нагадаємо, днями у Британії чотирьом пропалестинським активістам висунули обвинувачення у пошкодженні військових літаків на авіабазі, куди вони проникли минулого місяця.

Організація Palestine Action заявила, що стоїть за інцидентом.