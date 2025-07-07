Британия отмечает годовщину смертоносных терактов в Лондоне: король обратился к нации

Король Чарльз III возглавил в понедельник торжественные мероприятия по случаю 20-й годовщины терактов в лондонском транспорте 2005 года, которые стали самым смертоносным нападением на британскую столицу со времен Второй мировой войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

52 человека погибли и более 700 были ранены, когда четыре британца, вдохновленные Аль-Каидой, взорвали себя в трех поездах метро и автобусе во время утреннего часа пик 7 июля 2005 года.

Король Чарльз III в своем обращении призвал людей оставаться едиными "перед теми, кто стремится нас разделить".

Он осудил эти "бессмысленные акты зла", когда бомбы взорвались в системе общественного транспорта британской столицы.

"Хотя ужасы никогда не будут забыты, мы можем найти утешение в том, как такие события объединяют общины в солидарности, утешении и решимости. Именно этот дух единства помог Лондону и нашей стране оправиться", – сказал он.

В понедельник в Лондоне состоятся памятные мероприятия в честь жертв терактов 7 июля 2005 года. Среди мероприятий – Национальная поминальная служба в соборе Святого Павла.

Напомним, на днях в Британии четырем пропалестинским активистам предъявили обвинения в повреждении военных самолетов на авиабазе, куда они проникли в прошлом месяце.

Организация Palestine Action заявила, что стоит за инцидентом.