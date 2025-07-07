У Туреччині почався гучний суд через пожежу в готелі, що забрала 78 життів

У Туреччині у понеділок розпочався суд над понад тридцятьма обвинуваченими у справі про смертельну пожежу в готелі на популярному гірськолижному курорті, яка забрала життя 78 людей і ще 133 поранила.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

У гучній справі фігурують 210 позивачів і 32 обвинувачених. Судовий процес відбувається в спортивному центрі в місті Болу, який тимчасово переобладнано під зал суду на 700 місць.

13 підсудним загрожує до 1998 років ув'язнення кожному за звинуваченням у вбивстві або заподіянні тілесних ушкоджень з можливим умислом.

Іншим 19 особам пред'явлено звинувачення в недбалому заподіянні смерті або тілесних ушкоджень, за що їм загрожує до 22,5 років ув'язнення.

фото: IHA

У понеділок родичі та друзі жертв влаштували демонстрацію біля спортивного центру, тримаючи в руках плакати із зображеннями своїх близьких і вимагаючи справедливості.

Згідно з обвинувальним актом обсягом 98 сторінок, пожежа почалася о 3:17 ранку за місцевим часом – іскра з електричної плити на кухні четвертого поверху запалила сміттєвий бак. Полум’я розплавило шланг від балона зі зрідженим газом, і газ вибухнув.

Працівники помітили пожежу о 3:24 і викликали екстрені служби. Але вже за дві хвилини вогонь вийшов з-під контролю.

Пожежа сталася 21 січня у 12-поверховому готелі Grand Kartal на курорті Карталкая в провінції Болу під час зимових шкільних канікул. Серед загиблих – десятки дітей, які відпочивали з родинами.

Трагедія, коли гості й персонал вистрибували з вікон або спускалися по простирадлах, щоб утекти з наповнених димом і вогнем номерів, шокувала країну та викликала хвилю обурення через недбалість і порушення норм безпеки.