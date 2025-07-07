В Турции начался громкий суд из-за пожара в отеле, унесшего 78 жизней

В Турции в понедельник начался суд над более чем тридцатью обвиняемыми по делу о смертельном пожаре в отеле на популярном горнолыжном курорте, который унес жизни 78 человек, а 133 человека получили ранения.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

В громком деле фигурируют 210 истцов и 32 обвиняемых. Судебный процесс проходит в спортивном центре в городе Болу, который временно переоборудован под зал суда на 700 мест.

13 подсудимым грозит до 1998 лет тюремного заключения каждому по обвинению в убийстве или причинении телесных повреждений с возможным умыслом.

Остальным 19 лицам предъявлены обвинения в халатном причинении смерти или телесных повреждений, за что им грозит до 22,5 лет заключения.

фото: IHA

В понедельник родственники и друзья жертв устроили демонстрацию возле спортивного центра, держа в руках плакаты с изображениями своих близких и требуя справедливости.

Согласно обвинительному акту объемом 98 страниц, пожар начался в 3:17 утра по местному времени – искра от электрической плиты на кухне четвертого этажа воспламенила мусорный бак. Пламя расплавило шланг от баллона со сжиженным газом, и газ взорвался.

Работники заметили пожар в 3:24 и вызвали экстренные службы. Но уже через две минуты огонь вышел из-под контроля.

Пожар произошел 21 января в 12-этажном отеле Grand Kartal на курорте Карталкая в провинции Болу во время зимних школьных каникул. Среди погибших – десятки детей, которые отдыхали с семьями.

Трагедия, когда гости и персонал выпрыгивали из окон или спускались по простынях, чтобы убежать из заполненных дымом и огнем номеров, шокировала страну и вызвала волну возмущения из-за халатности и нарушения норм безопасности.