Стефанишина: ЕС преодолеет сопротивление Венгрии и Словакии по санкциям на этой неделе

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что на этой неделе страны ЕС должны прийти к согласию относительно 18-го пакета санкций ЕС против РФ.

Об этом она сказала в интервью "Факты ICTV", сообщает "Европейская правда".

Стефанишина сказала, что у нее есть данные о реалистичности согласования в Евросоюзе 18-го пакета санкций против РФ на этой неделе.

"По моей информации, на этой неделе все же придут к согласию европейские страны по 18-му пакету санкций вместе со Словакией и Венгрией. Но примечательно то, что в прошлый период, когда принималось решение по 17-му пакету, Венгрия не голосовала за это решение до последнего дня, и даже были почти одни сутки, когда эти санкции не были введены в действие", – сказала Стефанишина.

Комментируя риски принятия будущих пакетов санкций ЕС из-за вето отдельных государств, Стефанишина сказала, что "без радикального политического лидерства в Европейском Союзе будет очень трудно".

Напомним, 18-й пакет санкций ЕС против России был вновь поставлен на рассмотрение во время заседания послов Европейского Союза (Coreper) в Брюсселе 4 июля, но не был принят из-за позиции Словакии.

Словакия блокирует санкции, чтобы получить гарантии от Еврокомиссии относительно последствий полного отказа от российского газа с 2028 года.

Ранее СМИ прогнозировали, что Словакия должна разблокировать 18-й пакет санкций после успешных переговоров с Еврокомиссией 3 июля в Братиславе.