Стефанішина прокоментувала чутки про її призначення послом у США

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що з нею не вели розмови про потенційне призначення послом України у США.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Факти ICTV", повідомляє "Європейська правда".

Стефанішина відзначила, що поширені повідомлення про розгляд її кандидатури на посаду посла у Вашингтоні – "можливо, лише чутки".

"Ну, що таке чутки, це лише два джерела, з яких, власне, ця інформація розповсюджується. І я точно можу сказати, що таких розмов я не мала ні з ким, ні в уряді, ні в парламенті, ні будь-де", – заявила Стефанішина.

"Що я можу точно підтвердити, то це те, що до кінця року як мінімум у нас розпланована робота і по напрямку європейської інтеграції, і по напрямку Мін’юсту, і по об'єднанню реформ у сфері верховенства права з нашим євроінтеграційним шляхом через відкриття переговорів", – додала вона.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 4 липня обговорив питання заміни нинішнього українського посла у Вашингтоні Оксани Маркарової.

За інформацією агентства, на заміну Маркарової розглядають кілька кандидатур, серед яких і Ольга Стефанішина.

7 липня Зеленський заявив, що у липні відбудеться нарада з послами, присвячена їхній роботі для протидії російській агресії.

Глава МЗС Андрій Сибіга раніше анонсував "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ у липні.