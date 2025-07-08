Стефанишина прокомментировала слухи о ее назначении послом в США

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что с ней не вели разговоры о потенциальном назначении послом Украины в США.

Об этом она сказала в интервью "Факты ICTV", сообщает "Европейская правда".

Стефанишина отметила, что распространенные сообщения о рассмотрении ее кандидатуры на должность посла в Вашингтоне – "возможно, только слухи".

"Ну, что такое слухи, это только два источника, из которых, собственно, эта информация распространяется. И я точно могу сказать, что таких разговоров у меня не было ни с кем, ни в правительстве, ни в парламенте, ни где-либо", – заявила Стефанишина

"Что я могу точно подтвердить, так это то, что до конца года как минимум у нас распланирована работа и по направлению европейской интеграции, и по направлению Минюста, и по объединению реформ в сфере верховенства права с нашим евроинтеграционным путем через открытие переговоров", – добавила она.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 4 июля обсудил вопрос замены нынешнего украинского посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой.

По информации агентства, на замену Маркаровой рассматривается несколько кандидатур, среди которых и Ольга Стефанишина.

7 июля Зеленский заявил, что в июле состоится совещание с послами, посвященное их работе для противодействия российской агрессии.

Глава МИД Андрей Сибига ранее анонсировал "определенные кадровые решения" по смене руководителей некоторых зарубежных учреждений в июле.