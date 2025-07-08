Рада ЄС ухвалила фінальні кроки для впровадження євро в Болгарії

Рада ЄС у вівторок, 8 липня, ухвалила три останні законодавчі акти, необхідні для запровадження в Болгарії євро з 1 січня 2026 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Це завершує процес вступу Болгарії до єврозони як 21-го члена та отримання можливості користуватися перевагами спільної валюти ЄС, починаючи з наступного року.

"Відсьогодні Болгарія стає 21-м членом єврозони. Це стало кульмінацією ретельного процесу підготовки Болгарії до вступу, що включав ретельний аналіз та інтенсивну підготовку", – сказала міністерка економіки Данії Стефані Лозе.

Один із трьох законодавчих актів встановлює курс обміну між євро та болгарським левом на рівні 1,95583 лева за 1 євро. Це відповідає поточному центральному курсу лева в механізмі обмінного курсу (ERM II).

4 червня Європейська комісія та Європейський центральний банк остаточно схвалили вступ Болгарії в єврозону з 1 січня 2026 року, що зробить її двадцять першим членом цього валютного союзу.

Після цього Єврогрупа, об’єднання міністрів фінансів країн єврозони, підтримала рекомендацію до Ради Європейського Союзу щодо запровадження євро в Болгарії.

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