Совет ЕС принял окончательные меры для введения евро в Болгарии

Совет ЕС во вторник, 8 июля, принял три последних законодательных акта, необходимых для введения в Болгарии евро с 1 января 2026 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Это завершает процесс вступления Болгарии в еврозону в качестве 21-го члена и получение возможности пользоваться преимуществами общей валюты ЕС, начиная со следующего года.

"С сегодняшнего дня Болгария становится 21-м членом еврозоны. Это стало кульминацией тщательного процесса подготовки Болгарии к вступлению, который включал тщательный анализ и интенсивную подготовку", – сказала министр экономики Дании Стефани Лозе.

Один из трех законодательных актов устанавливает обменный курс между евро и болгарским левом на уровне 1,95583 лева за 1 евро. Это соответствует текущему центральному курсу лева в механизме обменного курса (ERM II).

4 июня Европейская комиссия и Европейский центральный банк окончательно одобрили вступление Болгарии в еврозону с 1 января 2026 года, что сделает ее двадцать первым членом этого валютного союза.

После этого Еврогруппа, объединение министров финансов стран еврозоны, поддержала рекомендацию Совету Европейского Союза о введении евро в Болгарии.

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