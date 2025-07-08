Аэропорт на юге Франции прекратил работу из-за лесного пожара

Аэропорт Марселя во вторник сообщил о приостановлении работы из-за лесного пожара, который быстро распространяется.

Об этом говорится в сообщении на сайте аэропорта, передает "Европейская правда".

Администрация аэропорта на юге Франции заявила, что из-за "масштабных пожаров" в Ле-Пенн-Мирабо рейсы в и из аэропорта приостановлены "до дальнейшего уведомления".

Еще раньше были отменены несколько послеобеденных рейсов из Марселя, в частности в Брюссель, Мюнхен и Неаполь.

Аэропорт Марселя – второго по величине города Франции – расположен в городе Мариньян, к северу от Марселя. Он является четвертым по величине в стране.

В последние дни на юге Франции бушуют несколько лесных пожаров, которые быстро распространяются из-за ветра и высушенной растительности после жаркой погоды.

Из-за пожара в соседнем с Мариньяном муниципалитете Ле-Пенн-Мирабо во вторник в воздухе возникли облака едкого дыма. Власти перекрыли несколько близлежащих дорог и привлекли сотни пожарных.

С лесными пожарами, которые начались на фоне летней жары, борются также на греческом Крите и в Турции.

В последней за 10 дней было зафиксировано более 760 пожаров, из-за которых пришлось эвакуироваться тысячам людей.