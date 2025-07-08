У Кремлі прокоментували рішення США відновити поставки зброї Україні

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Росія не знає подробиць щодо зброї, яку Сполучені Штати вирішити передати Україні, але такі дії в його очах "не сприяють мирному врегулюванню".

Його слова на брифінгу у вівторок цитує російський "Интерфакс", передає "Європейська правда".

Пєсков заявив, що "якоїсь остаточної інформації" про призупинення постачання американської військової допомоги Україні не було, тому для Кремля "очевидно, що поставки тривають".

"Очевидно, що і європейці активно беруть участь у тому, щоб накачувати Україну озброєнням. Звичайно, ці дії, найімовірніше, не лежать в руслі спроб сприяти мирному врегулюванню", – додав речник Кремля.

Він зазначив, що Москві "потрібен час, щоб остаточно зʼясувати", які саме поставки зброї та в якій кількості продовжують надходити в Україну з США.

Нагадаємо, минулого тижня Пентагон оголосив, що призупиняє передання частини артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони Україні, пославшись на необхідність збереження зброї для захисту від інших загроз.

Але у понеділок увечері в Пентагоні оголосили, що за дорученням президента Дональда Трампа США надсилають Україні додаткову оборонну зброю.

За даними ЗМІ, Трамп начебто розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.

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