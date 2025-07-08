В Кремле прокомментировали решение США возобновить поставки оружия Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не знает подробностей относительно оружия, которое Соединенные Штаты решили передать Украине, но такие действия в его глазах "не способствуют мирному урегулированию".

Его слова на брифинге во вторник цитирует российский "Интерфакс", передает "Европейская правда".

Песков заявил, что "какой-то окончательной информации" о приостановлении поставок американской военной помощи Украине не было, поэтому для Кремля "очевидно, что поставки продолжаются".

"Очевидно, что и европейцы активно участвуют в том, чтобы накачивать Украину вооружением. Конечно, эти действия, скорее всего, не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию", – добавил спикер Кремля.

Он отметил, что Москве "нужно время, чтобы окончательно выяснить", какие именно поставки оружия и в каком количестве продолжают поступать в Украину из США.

Напомним, на прошлой неделе Пентагон объявил, что приостанавливает передачу части артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны Украине, сославшись на необходимость сохранения оружия для защиты от других угроз.

Но в понедельник вечером в Пентагоне объявили, что по поручению президента Дональда Трампа США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие.

По данным СМИ, Трамп якобы распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.

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