У ЄС почали розслідування шахрайства розпущеної ультраправої групи Європарламенту

Європейська прокуратура у вівторок підтвердила, що розпочала розслідування щодо підозр у розкраданні коштів ЄС нині розпущеної ультраправої групи Європарламенту "Ідентичність і демократія".

Про таке повідомляє "Європейська правда" з покликанням на AFP.

Минулого тижня ЗМІ з посиланням на внутрішні дані Європарламенту повідомили, що розпущену минулого року "Ідентичність і демократію" підозрюють у нецільовому використанні 4,3 млн євро протягом 2019-2024 років.

За даними попередньої перевірки, кошти ЄС, які виділялись на роботу євродепутатів групи, отримували компанії, наближені до політиків "Альтернативи для Німеччини" та французького "Національного обʼєднання".

Європейська прокуратура у вівторок підтвердила, що "розпочала розслідування", відмовившись уточнювати його подробиці.

У Європарламенті заявили, що "взяли до відома рішення" прокуратури ЄС і готові співпрацювати зі слідством, якщо буде потрібно.

Наразі невідомо, чи призведе розслідування до юридичних наслідків для ультраправих партій Німеччини та Франції, які й далі представлені в Європарламенті, але в інших політичних групах.

Нагадаємо, що наприкінці березня у Франції визнали винними понад два десятки колишніх євродепутатів і співробітників Європарламенту від "Нацобʼєднання", зокрема Марін Ле Пен, у справі про нецільове використання коштів ЄС.