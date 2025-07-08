В ЕС начали расследование мошенничества распущенной ультраправой группы Европарламента

Европейская прокуратура во вторник подтвердила, что начала расследование по подозрениям в хищении средств ЕС ныне распущенной ультраправой группы Европарламента "Идентичность и демократия".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

На прошлой неделе СМИ со ссылкой на внутренние данные Европарламента сообщили, что распущенную в прошлом году "Идентичность и демократию" подозревают в нецелевом использовании 4,3 млн евро в течение 2019-2024 годов.

По данным предварительной проверки, средства ЕС, которые выделялись на работу евродепутатов группы, получали компании, приближенные к политикам "Альтернативы для Германии" и французского "Национального объединения".

Европейская прокуратура во вторник подтвердила, что "начала расследование", отказавшись уточнять его подробности.

В Европарламенте заявили, что "приняли к сведению решение" прокуратуры ЕС и готовы сотрудничать со следствием, если потребуется.

Пока неизвестно, приведет ли расследование к юридическим последствиям для ультраправых партий Германии и Франции, которые и дальше представлены в Европарламенте, но в других политических группах.

Напомним, что в конце марта во Франции признали виновными более двух десятков бывших евродепутатов и сотрудников Европарламента от "Нацобъединения", в частности Марин Ле Пен, по делу о нецелевом использовании средств ЕС.