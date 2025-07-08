У Литві фінансова служба приєдналася до розслідування ділових зв'язків прем'єра

У Литві Служба розслідування фінансових злочинів (СРФЗ) приєднається до слідчої групи Служби спеціальних розслідувань (ССР), яка проводить досудове розслідування щодо ділових зв'язків прем'єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

На початку липня до СРФЗ звернулася парламентська фракція Союзу Вітчизни – Християнських демократів Литви.

У листі литовська опозиційна сила закликала провести розслідування інформації, розкритої в другому розслідуванні Laisvės TV і центром журналістських розслідувань Siena.

"Таке звернення було отримано СРФЗ, але воно було передано до Служби спеціальних розслідувань. Слідчі СРФЗ приєднаються до слідчої групи ССР", – зазначили у відомстві.

Як відомо, Генпрокуратура Литви доручила Службі спеціальних розслідувань (ССР) з'ясувати обставини, що стосуються ділових зв'язків Палуцкаса, на підставі журналістського розслідування.

В ньому йшлося, що компанія Sagerta, придбана Палуцкасом у 2013 році, працювала збитково, проте отримала понад 233 тисячі літів у вигляді позик акціонерів.

Попри той факт, що в Центрі реєстрів єдиним акціонером компанії на той час значився Палуцкас, він у своїх деклараціях про майно та інтереси приховав ці кредити.

У розслідуванні також порушується тема зв’язків Палуцкаса з компанією Uni Trading, яку представляє бізнесмен Дарюс Вільчінскас.

Ще одне журналістське розслідування щодо Палуцкаса стосувалось можливого шахрайства з кредитом – йшлося про надання пільгової позики компанії Garnis, що частково належить прем'єру, в Національному банку розвитку ILTE.

Палуцкас каже, що не бере участі в управлінні своїми компаніями з 2020 року, і запропонував адресувати всі питання керівникам фірм, а не йому як акціонеру.

Тим часом головна комісія зі службової етики (VTEK) ухвалила рішення почати розслідування щодо можливого конфлікту інтересів прем'єра.