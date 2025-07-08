В Литве финансовая служба присоединилась к расследованию деловых связей премьера

В Литве Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) присоединится к следственной группе Службы специальных расследований (ССР), которая проводит досудебное расследование деловых связей премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В начале июля в СРФП обратилась парламентская фракция Союза Отечества – Христианских демократов Литвы.

В письме литовская оппозиционная сила призвала провести расследование информации, раскрытой во втором расследовании Laisvės TV и центром журналистских расследований Siena.

"Такое обращение было получено СРФП, но оно было передано в Службу специальных расследований. Следователи СРФП присоединятся к следственной группе ССР", – отметили в ведомстве.

Как известно, Генпрокуратура Литвы поручила Службе специальных расследований (ССР) выяснить обстоятельства, касающиеся деловых связей Палуцкаса, на основании журналистского расследования.

В нем говорилось, что компания Sagerta, приобретенная Палуцкасом в 2013 году, работала убыточно, однако получила более 233 тысяч литов в виде займов акционеров.

Несмотря на то, что в Центре реестров единственным акционером компании на тот момент числился Палуцкас, он в своих декларациях об имуществе и интересах скрыл эти кредиты.

В расследовании также поднимается тема связей Палуцкаса с компанией Uni Trading, которую представляет бизнесмен Дарюс Вильчинскас.

Еще одно журналистское расследование в отношении Палуцкаса касалось возможного мошенничества с кредитом – речь шла о предоставлении льготного займа компании Garnis, частично принадлежащей премьеру, в Национальном банке развития ILTE.

Палуцкас говорит, что не участвует в управлении своими компаниями с 2020 года, и предложил адресовать все вопросы руководителям фирм, а не ему как акционеру.

Между тем главная комиссия по служебной этике (VTEK) приняла решение начать расследование возможного конфликта интересов премьера.