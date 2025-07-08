В испанской Валенсии вспыхнул пожар в жилом доме, 14 пострадавших
Новости — Вторник, 8 июля 2025, 21:28 —
Спасатели в городе Валенсия во вторник вечером взяли под контроль пожар, который вспыхнул в одном из домов и привел к эвакуации жителей сотен квартир.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EFE.
Пожар вспыхнул в бизнес-помещении, расположенном в жилом доме на проспекте Пуэрто-де-Валенсия. Он быстро охватил два дома с около сотней квартир, а также авторемонтную мастерскую.
На момент начала пожара, причины которого неизвестны, клиенты и персонал магазина были быстро эвакуированы, что позволило избежать значительных человеческих жертв, заявили власти Валенсии.
В результате возгорания пострадали 14 человек. У всех них диагностировали легкие ожоги и отравление дымом. Девяти пострадавшим потребовалась госпитализация.
Мэр Валенсии Мария Хосе Катала вечером во вторник сообщила, что пожарные смогли обуздать огонь и продолжают работать, проверяя каждую квартиру в пострадавших домах.
"Главной проблемой будет количество дыма и легковоспламеняющиеся материалы в помещении, поэтому некоторые люди не смогут провести ночь у себя дома", – добавила она.
Когда будет завершено тушение и проверка всего жилого квартала, полиция Валенсии начнет расследование причин пожара, отметила мэр.
Ранее во вторник сообщалось, что на северо-востоке Испании второй день тушат масштабный лесной пожар, охвативший около 2300 гектаров.
Большой лесной пожар тушат также с другой стороны границы во Франции, там горит более 1500 гектаров.