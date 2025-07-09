У Німеччині затримали чоловіка, який міг фінансувати потенційний ісламістський теракт

У німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія правоохоронці затримали чоловіка боснійського походження, якого підозрюють у причетності до можливого терористичного акту.

Про це повідомили прокуратура Дюссельдорфа та поліція Ессена, пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Затримання 27-річного чоловіка боснійського походження відбулося під час масштабної поліцейської операції, в межах якої спеціальні підрозділи провели одночасні обшуки у шести локаціях в містах Ессен, Дортмунд, Дюссельдорф і Зост.

За даними слідства, чоловік міг бути пов’язаний із фінансуванням теракту. Обшуки проводилися у рамках розслідування справи про спільне комерційне шахрайство, однак правоохоронці виявили ознаки того, що шахрайським шляхом здобуті кошти могли бути спрямовані на підтримку ісламістського насильства.

Також обшуки відбулися в осіб, яких наразі вважають свідками. Слідство триває, додаткова інформація поки не розголошується.

Нещодавно стало відомо, що прокуратура німецького міста Кельн проводить розслідування щодо 14-річного хлопця за підозрою у звʼязках з терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Наприкінці червня чеські правоохоронці в межах міжнародної операції затримали п’ятьох людей, яких підозрюють у поширені ісламістської пропаганди, ненависті до ЛГБТ-спільноти, євреїв та інших меншин, а також готували теракти.

А 7 липня писали, що швейцарська федеральна прокуратура висунула звинувачення громадянину Косова та громадянину Швейцарії та Північної Македонії у тероризмі та поширенні ідеології "Ісламської держави".