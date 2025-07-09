В Германии задержали мужчину, который мог финансировать потенциальный исламистский теракт

В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия правоохранители задержали мужчину боснийского происхождения, которого подозревают в причастности к возможному террористическому акту.

Об этом сообщили прокуратура Дюссельдорфа и полиция Эссена, пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Задержание 27-летнего мужчины боснийского происхождения произошло во время масштабной полицейской операции, в рамках которой специальные подразделения провели одновременные обыски в шести локациях в городах Эссен, Дортмунд, Дюссельдорф и Зост.

По данным следствия, мужчина мог быть связан с финансированием теракта. Обыски проводились в рамках расследования дела о совместном коммерческом мошенничестве, однако правоохранители обнаружили признаки того, что мошенническим путем добытые средства могли быть направлены на поддержку исламистского насилия.

Также обыски прошли у лиц, которых сейчас считают свидетелями. Следствие продолжается, дополнительная информация пока не разглашается.

Недавно стало известно, что прокуратура немецкого города Кельн проводит расследование в отношении 14-летнего парня по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

В конце июня чешские правоохранители в рамках международной операции задержали пять человек, которых подозревают в распространении исламистской пропаганды, ненависти к ЛГБТ-сообществу, евреям и другим меньшинствам, а также готовили теракты.

А 7 июля писали, что швейцарская федеральная прокуратура предъявила обвинения гражданину Косово и гражданину Швейцарии и Северной Македонии в терроризме и распространении идеологии "Исламского государства".