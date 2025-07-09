Єврокомісія: Чехія має прогрес у судовій реформі, але розслідування корупції – проблема

Європейська комісія заявила, що впродовж останнього року Чехія досягла прогресу в судовій реформі, але розслідування корупційних справ залишаються проблемою.

Про це йдеться в щорічному звіті Єврокомісії про стан верховенства права в державах-членах Європейського Союзу, передає Radio Prague International, пише "Європейська правда".

У щорічному звіті заявили, що за останній рік Чехія досягла певного прогресу в питанні оплати праці суддів і прокурорів. Часткові успіхи також були зафіксовані в зусиллях щодо скорочення тривалості судових проваджень.

Однак, попри прогрес у деяких сферах, Єврокомісія наголосила, що в Чехії все ще існують недоліки щодо розслідування корупції на високому рівні та прозорості власності ЗМІ.

Як і в попередні роки, орган ЄС розділив свою оцінку на чотири розділи, зосередившись на судовій системі, боротьбі з корупцією, плюралізмі ЗМІ та загальному інституційному контролі та балансі.

"Були прийняті нові правила, що збільшують винагороду суддів з 2026 року, а також дещо підвищено зарплату прокурорів. Загалом просувається цифровізація судів, відеоконференції добре налагоджені та підтримуються останніми законодавчими змінами, хоча впровадження системи електронних файлів було знову відкладено", – зазначили у розділі про Чехію.

На думку Єврокомісії, судова система в Чехії функціонує ефективно, і триває подальше вдосконалення в частині строків розгляду справ, однак все ще існують прогалини.

Відтак орган ЄС рекомендує країні "вжити додаткових заходів для скорочення тривалості проваджень та забезпечення незалежності розслідувань і судового переслідування у справах про корупцію на високому рівні, а також відновити перегляд законодавства про конфлікт інтересів".

Зазначимо, звіт Єврокомісії також показав, що країни ЄС усе частіше ігнорують вимоги Брюсселя щодо боротьби з корупцією, поліпшення свободи ЗМІ, підвищення стандартів правосуддя та усунення інших загроз демократичному суспільству.

А комісар ЄС з питань юстиції Майкл Макграт заявив, що Угорщина практично не досягла прогресу у вирішенні питань, які призвели до відкату демократії та верховенства права.