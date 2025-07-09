Европейская комиссия заявила, что в течение последнего года Чехия достигла прогресса в судебной реформе, но расследования коррупционных дел остаются проблемой.

Об этом говорится в ежегодном отчете Еврокомиссии о состоянии верховенства права в государствах-членах Европейского Союза, передает Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

В ежегодном отчете заявили, что за последний год Чехия достигла определенного прогресса в вопросе оплаты труда судей и прокуроров. Частичные успехи также были зафиксированы в усилиях по сокращению продолжительности судебных производств.

Однако, несмотря на прогресс в некоторых сферах, Еврокомиссия отметила, что в Чехии все еще существуют недостатки в расследовании коррупции на высоком уровне и прозрачности собственности СМИ.

Как и в предыдущие годы, орган ЕС разделил свою оценку на четыре раздела, сосредоточившись на судебной системе, борьбе с коррупцией, плюрализме СМИ и общем институциональном контроле и балансе.

"Были приняты новые правила, увеличивающие вознаграждение судей с 2026 года, а также несколько повышена зарплата прокуроров. В целом продвигается цифровизация судов, видеоконференции хорошо налажены и поддерживаются последними законодательными изменениями, хотя внедрение системы электронных файлов было снова отложено", – отметили в разделе о Чехии.

По мнению Еврокомиссии, судебная система в Чехии функционирует эффективно, и продолжается дальнейшее совершенствование в части сроков рассмотрения дел, однако все еще существуют пробелы.

Поэтому орган ЕС рекомендует стране "принять дополнительные меры для сокращения продолжительности производств и обеспечения независимости расследований и судебного преследования по делам о коррупции на высоком уровне, а также возобновить пересмотр законодательства о конфликте интересов".

Отметим, отчет Еврокомиссии также показал, что страны ЕС все чаще игнорируют требования Брюсселя по борьбе с коррупцией, улучшению свободы СМИ, повышению стандартов правосудия и устранению других угроз демократическому обществу.

А комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт заявил, что Венгрия практически не достигла прогресса в решении вопросов, которые привели к откату демократии и верховенства права.