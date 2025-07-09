Премʼєр Іспанії: Рютте не має повноважень рахувати, скільки нам витрачати на оборону

Іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес у середу повторно заявив, що Іспанія не має потреби витрачати 5% ВВП на оборону для досягнення військових цілей, взятих на себе в межах НАТО.

Його слова цитує агенція Europa Press, повідомляє "Європейська правда".

Санчес виступив на захист Міністерства оборони та Збройних сил Іспанії, які оцінили необхідні витрати для виконання країною вимог НАТО у 2,1% ВВП.

Натомість досягнення 5% ВВП витрат на оборону, яких вимагають США, він назвав контрпродуктивним і таким, що унеможливило б підтримку держави загального добробуту.

Іспанський премʼєр визнав, що для генерального секретаря НАТО Марка Рютте 2,1% ВВП є "недостатніми" і що той вимагає від усіх членів досягти 5% ВВП, але додав, що Рютте не має необхідної інформації для такого розрахунку.

"Генеральний секретар не має даних про можливості та повноваження для проведення розрахунків для Іспанії або будь-якого іншого союзника", – зазначив Санчес.

Іспанія публічно заявляла, що протистоятиме планам НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5% ВВП.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іспанія "вчинила жахливо", та розкритикував бажання країни залишитися на рівні 2% витрат на оборону від ВВП. Відтак він наголосив, що змусить Іспанію "платити вдвічі більше".