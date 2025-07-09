Премьер Испании: Рютте не имеет полномочий считать, сколько нам тратить на оборону

Испанский премьер-министр Педро Санчес в среду повторно заявил, что Испания не нуждается в расходах в размере 5% ВВП на оборону для достижения военных целей, взятых на себя в рамках НАТО.

Его слова цитирует агентство Europa Press, сообщает "Европейская правда".

Санчес выступил в защиту Министерства обороны и Вооруженных сил Испании, которые оценили необходимые расходы для выполнения страной требований НАТО в 2,1% ВВП.

В то же время достижение 5% ВВП расходов на оборону, которых требуют США, он назвал контрпродуктивным и таким, что сделало бы невозможной поддержку государства всеобщего благосостояния.

Испанский премьер признал, что для генерального секретаря НАТО Марка Рютте 2,1% ВВП является "недостаточным" и что тот требует от всех членов достичь 5% ВВП, но добавил, что Рютте не располагает необходимой информацией для такого расчета.

"Генеральный секретарь не располагает данными о возможностях и полномочиях для проведения расчетов для Испании или любого другого союзника", – отметил Санчес.

Испания публично заявляла, что будет противостоять планам НАТО по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Испания "поступила ужасно", и раскритиковал желание страны остаться на уровне 2% расходов на оборону от ВВП. Затем он подчеркнул, что заставит Испанию "платить вдвое больше".