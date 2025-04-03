У Молдові відреагували на нові 31% мита від США

Прем’єр Молдови Дорін Речан заявив, що його уряд готовий підтримати виробників і експортерів, які постраждають від рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові мита на імпорт.

Про це він сказав на пресконференції у четвер, його цитує видання Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

Речан назвав рішення США запровадити додаткові мита на імпорт для світових держав, зокрема і Молдови, "спробою збалансувати торгівлю". Водночас він підкреслив, що Молдова продовжить підтримувати стратегічне партнерство зі США.

"Ми твердо віримо, що зможемо продовжити співпрацю і узгодити наші цілі", – запевнив він.

При цьому Речан додав, що на США припадає лише 2,5% торгівлі Молдови із іноземними державами. "Три чверті експортованих молдовських товарів ідуть у країни ЄС, Велику Британію, Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію, Швейцарію", – додав він.

Проте молдовський прем'єр підкреслив, що розуміє стурбованість виробників, які працюють над тим, щоб отримати доступ до американського ринку.

"Уряд вживе заходів, щоб підтримати підприємців і допомогти їм зберегти конкурентоспроможність", – пообіцяв Речан.

Як повідомляла "ЄП", Трамп призначив чотирьом кандидатам у члени ЄС митні тарифи понад 30%, серед них і Молдова.

В українському уряді відреагували, що ситуація після оголошення Дональда Трампа складна, але не критична. Віцепрем’єрка Юлія Свириденко підкреслила, що для України діятиме загальне мито на 10%, і якогось окремого вищого мита, як-от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, немає.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 2 квітня офіційно оголосив про початок торгової війни одночасно з майже усіма державами світу, анонсувавши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.