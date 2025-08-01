Германия выделит 5 млн евро на поддержку сектора Газы

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль объявил о дополнительной поддержке со стороны правительства его страны для сектора Газы.

Его слова передает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Учитывая острую необходимость в гуманитарной помощи в секторе Газы, Вадефуль объявил о дополнительной поддержке со стороны правительства Германии.

Во время визита в объект ООН в Иерусалиме глава МИД Германии заявил, что его страна предоставит дополнительные 5 млн евро Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП). Это позволит ВПП предоставить продовольствие и возобновить работу пекарен и столовых для приготовления и распределения хлеба и горячих блюд.

По словам Вадефуля, теперь товары смогут распределяться ООН во время "ежедневных перемирий", установленных Израилем для некоторых районов сектора Газа.

Глава внешнеполитического ведомства Германии отметил, что правительство его страны также профинансирует полевой госпиталь, который управляется Мальтийским орденом. Это обеспечит крайне необходимую базовую медицинскую помощь в секторе Газы.

В этот же день Вадефуль предупредил Израиль, что ему грозит международная изоляция, если гуманитарная ситуация в Газе не улучшится.

Напомним, группа европейских государств, среди которых Германия и Италия, заблокировали быстрое согласование мер давления на Израиль в связи с гуманитарной ситуацией в секторе Газа.

В последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских лиц в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.

А Еврокомиссия 28 июля предложила частично приостановить участие Израиля в программе "Горизонт Европа", за счет которой финансируются научные исследования и стартапы, в связи с ситуацией в секторе Газа.