Германия начала сбрасывать гуманитарную помощь над сектором Газы

Немецкие вооруженные силы начали операцию по воздушной доставке гуманитарной помощи для гражданского населения сектора Газы.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Как сообщили Военно-воздушные силы Германии, два транспортных самолета A400M вылетели с авиабазы недалеко от столицы Иордании Аммана и доставили 34 поддона с грузом.

На данный момент сброшено 14 тонн помощи. В ближайшие дни запланированы новые рейсы.

Операция проводится на фоне гуманитарного кризиса в секторе Газы, однако не обошлось без критики. Некоторые критики считают, что воздушные поставки малоэффективны, поскольку позволяют транспортировать лишь небольшие объемы помощи по сравнению с традиционными грузовиками.

Кроме того, они предупреждают об опасности для местного населения: поддоны с грузом, которые сбрасывают с самолетов, могут серьезно травмировать или даже убить людей на земле.

В этот же день министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль объявил о дополнительной поддержке со стороны правительства его страны для сектора Газы.

Ранее стало известно, что Германия планирует организовать воздушный мост для доставки гуманитарной помощи в сектор Газы при поддержке Иордании.

29 июля писали, что Франция в ближайшие дни проведет воздушную операцию по доставке гуманитарной помощи для жителей Газы.