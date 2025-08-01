Глава МИД Польши рассказал о прогрессе в эксгумационных работах в Украине

Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высоко оценил прогресс в вопросе поиска и эксгумации жертв полий на Волыни 1940-х годов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР, об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой в польском городе Хобелин.

По мнению Сикорского, успехом польско-украинского сотрудничества является прогресс в деле поиска и эксгумации жертв событий на Волыни.

"Выдаются очередные разрешения на поисково-эксгумационные работы. Мы также ждем начала украинских работ в селе Юречкова... и польских эксгумаций жертв 1939 года на территории (бывшего села. – Ред.) Збоиска во Львове", – добавил он.

"Как я понимаю, возможно, работы начнутся уже в понедельник", – анонсировал Сикорский.

Глава МИД Польши также напомнил о работе над двусторонним соглашением, регулирующим вопросы образования меньшинств, и решениях, позволяющих сохранить статус школьного образования с польским языком.

Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Польские власти во главе с Дональдом Туском давили на Киев с требованием отменить мораторий.

Ситуация сдвинулась с мертвого места, когда в конце апреля в Тернопольской области, на территории ныне несуществующего села Пужники, начали эксгумировать останки поляков, погибших в 1945 году.

В июне Минкульт Украины сообщил, что Украина предоставила разрешение польской стороне на проведение эксгумационных работ погибших в 1939 году польских военнослужащих, похороненных на территории бывшего села Збоиска (ныне – в пределах Львова).