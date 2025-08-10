В Греции мужчину задержали за работу с болгаркой возле леса на фоне пожарной угрозы

Сотрудники пожарной службы Греции задержали 50-летнего мужчину за то, что он использовал две болгарки для резки дерева и металла вблизи лесного массива в северо-восточном пригороде Афин Пентели.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

В своем заявлении пожарная служба сообщила, что сотрудники подразделения по борьбе с поджогами задержали мужчину за незаконную деятельность. Искры от использования болгарки могут легко поджечь деревья и кусты.

Пожарная служба добавила, что мужчина был иностранным гражданином.

Суббота была объявлена днем максимальной готовности (категория 5 – чрезвычайная ситуация) в районе Афин из-за сильного ветра и засухи.

Пожар, который, вероятно, возник из-за искр, летевших с электроопоры, продолжался в течение большей части пятницы и в начале субботы в районе Кератея к юго-востоку от Афин.

Как сообщалось, масштабный лесной пожар на юге Франции, ставший самым страшным за полвека, сдержали от дальнейшего распространения и теперь пытаются потушить.

В соседней Португалии хотят увеличить наказание за поджоги лесов после последних пожаров.