У Греція локалізували масштабну пожежу, але через сильний вітер евакювали населення

У суботу, 9 серпня, вранці пожежа на околицях грецьких Афін була локалізована, проте людей все одно евакуювали із потенційно небезпечних районів, оскільки впродовж вихідних очікуються сильні пориви вітру.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Щонайменше одна людина загинула, а будинки і сільськогосподарські угіддя були знищені в п'ятницю, 8 серпня, від столиці Греції до регіонів навколо історичного місця Стародавньої Олімпії, спалахнули лісові пожежі, підсилені штормовим вітром.

Найсильніша пожежа спалахнула в невеликому містечку Кератея на південний захід від столиці, де пожежники виявили тіло літнього чоловіка в згорілій будівлі. Представник пожежної служби заявив у суботу, 9 серпня, що пожежа там під контролем, але не погашена.

Firefighters reported the death of an elderly man in a burned-out structure in the small town of Keratea, southwest of Athens. Gale-force winds have been stoking deadly wildfires leading to destruction of several homes and farmlands across Greece https://t.co/ZHGcIc3Kxx pic.twitter.com/CT9kYbff8I – Reuters (@Reuters) August 9, 2025

Grèce: les images impressionnantes des incendies et vents violents qui ravagent Keratea, la population appelée à évacuer pic.twitter.com/DVqAGx1X8M – BFMTV (@BFMTV) August 9, 2025

У п'ятницю пориви вітру зі швидкістю до 80 км/год роздували полум'я навколо Кератеї, запалюючи оливкові гаї. Будинки охопило полум'я, а місцеві жителі допомагали пожежникам. Пізно вночі поліція обходила будинки, переконуючись, що всі мешканці евакуйовані.

У суботу вранці більша частина району ще тліла.

Як повідомлялося, масштабну лісову пожежу на півдні Франції, що стала найгіршою за пів століття, стримали від подальшого розширення і тепер намагаються загасити.

У сусідній Португалії хочуть збільшити покарання за підпали лісів після останніх пожеж.