В гаражі МЗС Литви сталася пожежа
Велика пожежна бригада виїхала до Міністерства закордонних справ Литви у неділю вдень після повідомлення про пожежу в гаражі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.
Черговий ситуаційно-координаційного відділу Департаменту пожежної охорони і порятунку повідомив Delfi, що повідомлення про пожежу в гаражі Міністерства закордонних справ в центрі Вільнюса, надійшло о 14:14.
Повідомлялося, що пожежа сталася в гаражі на першому поверсі, який не з'єднаний з основною будівлею МЗС. Пожежна сигналізація була активна.
До місця пожежі було направлено 4 автоцистерни, автодрабина та службовий автомобіль. О 14:24 пожежу було ліквідовано.
Причина – загоряння електродвигуна системи пожежогасіння. Ніхто не постраждав.
