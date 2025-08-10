В гаражі МЗС Литви сталася пожежа

Велика пожежна бригада виїхала до Міністерства закордонних справ Литви у неділю вдень після повідомлення про пожежу в гаражі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Черговий ситуаційно-координаційного відділу Департаменту пожежної охорони і порятунку повідомив Delfi, що повідомлення про пожежу в гаражі Міністерства закордонних справ в центрі Вільнюса, надійшло о 14:14.

Повідомлялося, що пожежа сталася в гаражі на першому поверсі, який не з'єднаний з основною будівлею МЗС. Пожежна сигналізація була активна.

До місця пожежі було направлено 4 автоцистерни, автодрабина та службовий автомобіль. О 14:24 пожежу було ліквідовано.

Причина – загоряння електродвигуна системи пожежогасіння. Ніхто не постраждав.

Днями в Іспанії спалахнула Велика мечеть Кордови, внаслідок чого в історичній будівлі зазнали пошкоджень дахи двох каплиць, а також стіни.

А в січні 2025 року у 12-му окрузі Парижа палала вежа історичної будівлі районної мерії, для її порятунку залучили більше сотні пожежників.