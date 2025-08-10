В гараже МИД Литвы произошел пожар 

Большая пожарная бригада выехала в Министерство иностранных дел Литвы в воскресенье днем после сообщения о пожаре в гараже.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Дежурный ситуационно-координационного отдела Департамента пожарной охраны и спасения сообщил Delfi, что сообщение о пожаре в гараже Министерства иностранных дел в центре Вильнюса, поступило в 14:14.

Сообщалось, что пожар произошел в гараже на первом этаже, который не соединен с основным зданием МИД. Пожарная сигнализация была активна.

К месту пожара было направлено 4 автоцистерны, автолестница и служебный автомобиль. В 14:24 пожар был ликвидирован.

Причина – возгорание электродвигателя системы пожаротушения. Никто не пострадал.

На днях в Испании вспыхнула Большая мечеть Кордовы, в результате чего в историческом здании получили повреждения крыши двух часовен, а также стены.

А в январе 2025 года в 12-м округе Парижа пылала башня исторического здания районной мэрии, для ее спасения привлекли более сотни пожарных.