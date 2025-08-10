У відеонараді глав МЗС Євросоюзу 11 серпня візьме участь Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запрошений взяти участь у позачерговому засіданні Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться у понеділок, 11 серпня, за відеозв’язком.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомила речниця Європейської комісії.

Сибіга візьме участь у онлайн-засіданні голів МЗС держав ЄС 11 серпня.

"Міністр закордонних справ Андрій Сибіга візьме участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справ у понеділок за відеозв’язком", – заявила речниця.

Як повідомляла "Європейська правда", у понеділок, 11 серпня, Кая Каллас скликає зустріч європейських міністрів закордонних справ для обговорення наступних кроків щодо мирного процесу в Україні.

Зустріч Трампа з Путіним запланована на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

В ніч проти 10 серпня лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та РФ.

