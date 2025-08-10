В видеосовещании глав МИД Евросоюза 11 августа примет участие Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приглашен принять участие во внеочередном заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится в понедельник, 11 августа, по видеосвязи.
Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии.
Сибига примет участие в заседании глав МИД государств ЕС в понедельник, 11 августа.
"Министр иностранных дел Андрей Сибига примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник", – заявила пресс-секретарь.
Как сообщала "Европейская правда", в понедельник, 11 августа, Кая Каллас созывает встречу европейских министров иностранных дел для обсуждения следующих шагов по мирному процессу в Украине.
Встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения об остановке войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.
На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".
В ночь на 10 августа лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, президент Еврокомиссии, а также президент Финляндии опубликовали совместное заявление, адресованное руководителям США и РФ.
Читайте материал "ЕвроПравды": Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.