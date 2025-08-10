В видеосовещании глав МИД Евросоюза 11 августа примет участие Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приглашен принять участие во внеочередном заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится в понедельник, 11 августа, по видеосвязи.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии.

Сибига примет участие в заседании глав МИД государств ЕС в понедельник, 11 августа.

"Министр иностранных дел Андрей Сибига примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник", – заявила пресс-секретарь.

Как сообщала "Европейская правда", в понедельник, 11 августа, Кая Каллас созывает встречу европейских министров иностранных дел для обсуждения следующих шагов по мирному процессу в Украине.

Встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения об остановке войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

В ночь на 10 августа лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, президент Еврокомиссии, а также президент Финляндии опубликовали совместное заявление, адресованное руководителям США и РФ.

