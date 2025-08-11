Северо-запад Турции всколыхнуло сильное землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 10 августа в северо-западной провинции Турции Балыкесир, в результате чего обрушилось около десятка зданий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hurriyet daily news.

Землетрясение с эпицентром в городе Сындыргы вызвало подземные толчки, которые ощущались примерно в 200 километрах к северу в Стамбуле.

Мэр Сындыргы Серкан Сак сообщил общенациональному телеканалу HaberTürk, что четыре человека были спасены из обрушившегося здания в городе, в то время как спасатели пытались добраться до двух других людей, которые находились под завалами.

По его словам, несколько домов также обвалились в соседнем селе Гёльчук. В селе также упал минарет мечети.

Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу сообщил, что четыре человека находятся на лечении в больнице. По его словам, никто из них не находится в опасном для жизни состоянии.

"Мы надеемся, что все обойдется без человеческих жертв", – сказал Ахмет Акин, мэр столицы провинции, которая также называется Балыкесир.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что за землетрясением последовало несколько подземных толчков, в том числе силой 4,6, и призвало граждан не заходить в поврежденные здания.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пожелал всем пострадавшим гражданам скорейшего выздоровления.

В 2023 году землетрясение магнитудой 7,8 унесло жизни более 53 тысяч человек в Турции и разрушило или повредило сотни тысяч зданий в 11 южных и юго-восточных провинциях. Еще 6 тысяч человек погибли в северных районах соседней Сирии.

14 июля недалеко от юго-восточного побережья Иберийского полуострова произошло землетрясение магнитудой 5,4, которое было ощутимо на суше и напугало жителей нескольких испанских провинций.

30 июня вблизи итальянского Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,6, его называют самым сильным для местности за последние 40 лет.

Серия землетрясений в Греции вызвала повреждения древних монастырей на горе Афон.